В Воронежской области двое заключенных пытались сбежать из колонии на грузовике

В Воронежской области двое мужчин совершили побег из исправительной колонии и угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Борисоглебского городского суда.

Речь идет о 36-летнем жителе Борисоглебского района и 41-летнем жителе Семилукского района. По версии следствия, во время отбывания наказания мужчины выполняли работы по погрузке веток на территории исправительного учреждения.

Действуя по предварительному сговору, они незаконно завладели грузовиком ГАЗ-C41R13, который принадлежал режимному учреждению, и покинули колонию, но вскоре были пойманы.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и ч. 2 ст. 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы»). Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток.