Россияне попали в «коттеджное рабство» в Подмосковье

Более ста россиян попали в мошенническую схему при покупке земли в Московской области, сообщает Telegram-канал Baza.

По словам покупателей, они буквально попали в «коттеджное рабство»: сразу после пика продаж участков в коттеджном поселке (КП) «Журавли» Дмитровского округа на землю была «наложена» программа развития территорий КРТ-119 — теперь землю нельзя использовать для строительства домов. Кроме того, участки у собственников, согласно новому статусу территории, могут изъять, выплатив компенсации, исходя из кадастровой стоимости.

Жители собираются подавать в суд на администрацию Дмитровского округа.

Аналогичная проблема с покупкой участков и последующим переоформлением статуса территории вскрылась в Раменском муниципальном округе, в 11 поселках Пушкина и еще в нескольких КП Дмитровского округа.

