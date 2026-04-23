Площадь возгорания в морском терминале Туапсе сократилась вдвое

Площадь возгорания на морском терминале Туапсе сократилась почти в два раза. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

В данный момент ликвидацией пожара заняты 276 специалистов, задействованы 77 единиц техники. В реке Туапсе был локализован разлив нефтепродуктов, рассказал чиновник.

«Выставлены 750 метров боновых заграждений, 5 специальных устройств для сбора и нефтеловушка. Ранее попавшие нефтепродукты оперативно собрали. Ведется постоянный мониторинг», — уточнил он.

Состояние акватории вблизи Туапсе проверяется ежедневно, сообщил Бойко.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный.

Вскоре после атаки в городе прошел дождь с пеплом.