Мигрант напал на девушку в московском автобусе с сексуальными целями

Стали известны подробности дела о нападении на девушку в автобусе на западе Москвы. Мигрант-посудомойщик преследовал пассажирку и пытался удержать ее, схватив за интимное место. Дело в отношении него поступило в один из столичных судов.

Как стало известно «МК», обвиняемый — 26-летний гражданин Таджикистана. Утром 25 февраля он заприметил 22-летнюю девушку на остановке и зашел за ней в переполненный автобус № 259, который следовал по улице Рябиновая. Извращенец подкрался к жертве сзади, прижался к пассажирке, неожиданно схватил ее за интимные части тела через одежду и с силой сдавил.

Девушка закричала, оттолкнула нападавшего и попыталась заснять его на телефон. Пассажиры вызвали полицию и на ближайшей остановке гастарбайтера задержал находившийся рядом сотрудник полиции.

Сам обвиняемый вину не признал и утверждает, что лишь случайно задел девушку в давке. Тем не менее, показания свидетелей и видеозаписи из салона автобуса и с телефона девушки говорят об обратном. Таджик прилетел в Москву в начале года и находился в столице легально — официально он числился мойщиком посуды на одном из складов.