Россиянка облила мужа кислотой и избила лопатой из-за развода

В Нижегородской области женщина плеснула супругу в лицо кислоту и ударила его лопатой в ходе ссоры на фоне развода, сообщили в МВД России по региону.

© Московский Комсомолец

В Пильне направлено в суд дело по статье УК РФ в отношении местной жительницы, которая совершила противоправные действия в отношении мужа, поделились подробностями в ведомстве.

ЧП произошло в середине февраля. По информации правоохранительных органов, в пылу ссоры женщина плеснула уксусной кислотой супругу в лицо, после чего высыпала ему на голову пачку соды.

Мужчина в панике выбежал на улицу, чтобы смыть с себя смесь снегом, но жена догнала его и нанесла ему несколько ударов лопатой, говорится в сообщении.

Против женщины возбудили дело по статье УК РФ, его уже передали в суд.

