Таможенники в Москве выявили в посылке прекурсоры наркотиков под видом удобрений

Сотрудники Центральной почтовой и Крымской таможен пресекли контрабандный канал перемещения через таможенную границу ЕАЭС прекурсоров наркотических средств в крупном размере. Отправление выявили должностные лица Центральной почтовой таможни в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства.

«При проведении таможенного контроля инспектор усомнился в том, что в посылке пересылаются заявленные в декларации удобрения. При вскрытии содержимого были обнаружены флаконы с прозрачной жидкостью и маркировкой на иностранном языке», – приводятся в сообщении слова заместителя начальника таможенного поста «Международный почтамт» Анатолия Агафонова.

Проведенная экспертиза установила, что во флаконах содержатся прекурсоры: 2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он, соляная кислота и метиламин, – общим весом более 193 г, которые используются для производства наркотических средств. Указанные прекурсоры включены в список перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудниками Крымской таможни в одном из отделений почтовой связи Симферополя при получении международного почтового отправления из Грузии был задержан гражданин РФ. В настоящее время в отношении гражданина проводятся необходимые следственные мероприятия. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

Крымской таможней возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств в крупном размере. Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.