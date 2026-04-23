В Италии пожарные спасли парапланериста, застрявшего на дереве во время посадки, а за происходящим наблюдала корова, пишет UPI.

Инцидент произошел в районе Вико-Канавезе. По данным спасательных служб, две команды пожарных из Ивреа и Турина прибыли на место после сообщения о том, что параплан застрял в ветвях дерева примерно на высоте восьми метров.

Для спасения мужчины пожарные использовали лестницу, закрепленную с помощью веревок. Парапланерист смог самостоятельно спуститься и, по предварительной информации, не получил травм.

Видео операции, опубликованное спасателями, привлекло внимание пользователей: за спасением наблюдала местная корова, а звон ее колокольчика стал своеобразным «саундтреком» происходящего.

Ранее пожарные спасли собаку, провалившуюся в 12-метровую пещеру. Инцидент произошел в штате Кентукки и потребовал от пожарных навыков спелеологии.