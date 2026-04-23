«Экологический терроризм»: эксперт о последствиях атак ВСУ по Туапсе

Эколог Георгий Каваносян в беседе с «Царьградом» рассказал о последствиях атак дронов ВСУ по Туапсе. Он также сравнил ситуацию в городе с событиями в Анапе после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

В апреле Туапсе был несколько раз атакован украинскими беспилотниками. Двадцатого апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. К разливу нефтепродуктов привела атака дронов по морскому терминалу. Отмечалось, что площадь загрязнения акватории составляет десять тысяч квадратных метров.

Двадцать третьего апреля в оперативном штабе рассказали, что в Туапсе третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки дрона ВСУ. В штабе сообщили, что из-за пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля выпали в городе вместе с дождём.

Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля в некоторых районах отмечалось превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза, подчеркнули в оперштабе. Там отметили, что ситуация нормализуется, когда пожар потушат.

«Это [нефтяное - прим.ред.] пятно может в любой момент начать прибивать к берегам. В Анапе - там пляжи, рельеф достаточно пологий, то есть техника может подъехать, да и видно загрязнённые участки. В районе Туапсе очень сложный рельеф», - отметил Каваносян.

Он добавил, что в Туапсе «отвесные плиты», а некоторые бухты и пляжи, которыми пользуются туристы, - «просто дикие». По его словам, к ним нет ни дорог, ни подъездов. По мнению эколога, России необходимо обратиться в международные суды.

«Сначала у нас атаковали платформы в Чёрном море <…>. Сейчас нефтеналивные порты. С известным чудовищным результатом для природных комплексов, для экосистем этих акваторий федерального и международного значения! <…> То, чем они [на Украине - прим.ред.] занимаются, называется экологическим терроризмом», - подчеркнул эколог.

По его словам, какими будут последствия в Туапсе, экологи пока не знают. По его мнению, последствий, возможно, будет меньше, чем в Анапе, но они могут оказаться «существенными». В то же время Каваносян подчеркнул, что серьезных экосистемных потерь экологи не прогнозируют.

«Повышенные опасения в первую очередь по морским млекопитающим. <…> Если дальше так продолжится, мы рискуем, что наши дети и внуки просто не увидят дельфинов в Чёрном море», - заявил он.

Эколог добавил, что с разливами нефти «нефтяной дождь» в Туапсе никак не связан.

«Это связано с горением – в Туапсе несколько дней горят нефтяные мощности. <…> [Капли дождя - прим.ред.] очень быстро впитывают всё то, что летит в атмосфере», - сказал он.

Представляет ли это угрозу для здоровья? Врач-токсиколог Ростовской городской больницы скорой медицинской помощи Хугас Поркшеян рассказал «Царьграду», что у людей с хроническими заболеваниями бронхолёгочной системы, астмой и обструктивными болезнями могут быть обострения. У «относительно здоровых» людей, по его словам, возможно раздражение со стороны трахеи, бронхов и верхних дыхательных путей.

«Может быть покашливание, конъюнктивит. В общем-то, серьёзного токсического действия не должно быть, а вот раздражающее - достаточно выражено», - подчеркнул медик.

По его словам, для серьезного вреда здоровью понадобились бы месяцы или даже годы такого воздействия. Поркшеян рекомендовал жителям Туапсе меньше находиться на открытом воздухе и носить медицинские маски.