Ранившему школьников в Нижнем Новгороде дали четыре года воспительной колонии

В Нижнем Новгороде 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство двух одноклассников, приговорили к четырём годам воспитательной колонии, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

«Осуждённому назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в Telegram-канале.

Как установил суд, 11 марта 2025 года подросток из-за неприязни к двум одноклассникам нанёс им колото-резаные ранения в область шеи. Довести преступный умысел до конца он не смог, поскольку его остановили, а пострадавшим своевременно оказали медпомощь. Согласно заключению судмедэкспертиз, потерпевшим был причинён лёгкий вред здоровью.

Подростка признали виновным в покушении на убийство двух лиц.

Источник Telegram-канала RT сообщал, что напавший на одноклассников в Нижнем Новгороде объяснил свои мотивы тем, что его обижали.

Впоследствии суд избрал подростку меру пресечения в виде домашнего ареста.

Директора школы, где учились участники конфликта, отстранили от должности после ЧП.