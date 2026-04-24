Глава МЧС рассказал о новой опасности после затопления Чечни и Дагестана

Пострадавшим от затопления районам Чечни и Дагестана могут угрожать оползни.

Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, чьи слова приводит ТАСС.

«В пострадавших регионах остро стоит проблема активизации оползневых процессов. Это создает дополнительные сложности при проведении аварийно-восстановительных работ», — сказал министр.

Он обратился к Минприроды с просьбой совместно с властями решить этот вопрос и не оставлять с проблемой регионы.

Ранее МЧС России сообщило, что паводковая ситуация в Дагестане и Чечне стабилизируется. Однако подтопленными остаются 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной крупнейшего по количеству выпавших осадков более чем за сто лет наводнения. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года.