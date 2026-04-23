Украинец порезал и избил гаечным ключом военкомов в Черновицкой области
Украинца обвиняют в попытке убийства военкомов ТЦК в Черновицкой области. Он напал на сотрудников с ножом, когда его везли в мобилизационный центр, сообщили в областной прокуратуре.
Как пишет RT, конфликт 29-летнего мужчины с сотрудниками ТЦК произошел в деревне Струмок. Подозреваемый взял нож и нанес жертвам несколько ударов в шею. После атаки мужчина повредил служебный автомобиль ТЦК. Продолжая сопротивляться, он ударил одного из военнослужащих гаечным ключом в предплечье.
Военкомам оказали медицинскую помощь. Подозреваемого арестовали.
Ранее сообщалось, что в Одессе о стрельбой задержали сотрудников ТЦК, которые вымогали взятку у мужчины с отсрочкой.
