Блогеру Митрошиной продлили домашний арест

Тверской суд Москвы продлил до 1 августа срок домашнего ареста блогеру Александре Митрошиной. Ее обвиняют в легализации денежных средств. Сама Митрошина попросила суд заменить ей меру пресечения, отметив, что ей не хватает прогулок, отмечает ТАСС.

По версии следствия, Митрошина получила более 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Она легализовала часть денежных средств, покупая недвижимость в Москве. Блогер признала вину частично, пояснив, что не расценивала куплю-продажу квартиры как отмывание денег.

Ранее возбужденное против нее дело о неуплате налогов было впоследствии прекращено из-за погашения части долга.