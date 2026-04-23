76-летний мужчина заблудился в дикой местности и провел там четыре дня без еды и воды

В штате Аризона, США, дети 76-летнего Марка Янга нашли его спустя четыре дня после исчезновения в дикой местности. Об этом сообщает Arizona Family.

16 апреля ветеран Вьетнамской войны поехал на арендованном внедорожнике в Бладди-Бейсин, где организован кемпинг. Он хотел провести время в одиночестве и предупредил об этом семью. 17 апреля Янг должен был появиться в гостях у друга, но так и не приехал. С этого момента родственники стали переживать за него и сообщили о его пропаже в полицию.

На следующий день полицейские нашли машину Янга. В ней остались вещи, в том числе спальный мешок. В поисках Янга участвовали его дети. 20 апреля поисковая группа услышала крики. Благодаря им дети и нашли мужчину. Все эти дни он провел в лесу без еды и воды.

Мужчина рассказала, что заблудился в пустыне после наступления темноты. Днем он прятался в тенистых местах, а по ночам старался оставаться там, где не было ветра. Он пытался развести костер, но так и не смог.

Янга доставили в больницу на вертолете. Хотя мужчину и нашли обезвоженным, в остальном он был полностью здоров.

Свое мрачное название регион Бладди-Бейсин (в переводе «кровавый бассейн») получил из-за серии кровопролитных столкновений между армией США и коренными американцами — апачи и явапаи. Сегодня эта суровая высокогорная пустыня известна хорошо сохранившимися руинами древних поселений индейцев и ковбойских ранчо.

