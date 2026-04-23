На Украине обнародована видеозапись инцидента с участием сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК), аналога военкомата, который произошел в Волынской области. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Политика страны», зафиксирован момент жесткого задержания мужчины, пытавшегося, по всей видимости, уклониться от мобилизации.

Сотрудник ТЦК забрался на крышу, где уже находился украинец. Между ними началась борьба. В какой-то момент представитель военкомата сбросил мужчину вниз, при этом сам не удержался на крыше и также полетел вслед за ним.

Как видно на записи, внизу у дома уже дежурили другие сотрудники ТЦК. Они дождались, пока упавший мужчина окажется на земле, после чего незамедлительно подбежали к нему, схватили и силой поволокли прочь со двора.

Данный случай вызвал широкий резонанс в украинском информационном пространстве, став очередным свидетельством ужесточения методов работы военкомов в условиях продолжающейся мобилизации. Действия сотрудников ТЦК, которые ради выполнения плана по призыву идут на применение силовых приемов вызывают серьёзную критику в обществе.

Подобные инциденты все чаще становятся достоянием общественности благодаря записям с камер наблюдения и очевидцев. Официальных комментариев от представителей ТЦК или правоохранительных органов Украины относительно обстоятельств данного происшествия на данный момент не поступало.