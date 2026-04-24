У российского госслужащего нашли активы на сотни миллионов рублей

В Нижегородской области прокуратура требует взыскать с бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, аффилированных с ним лиц и родственников активы на 328 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по сентябрь 2025 года Штокман нарушал закон и принимал участие в управлении коммерческими структурами через доверенных лиц, извлекая выгоду. Используя свое положение, Штокман смог получать многомиллионную прибыль.