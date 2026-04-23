Пропавшие в Хабаровском крае рыбаки нашлись

В Хабаровском крае нашлись пропавшие рыбаки. По данным Shot, они два дня ночевали в тайге, избегая встречи с тиграми и медведями.

Как сообщает источник, у группы туристов по пути к заброшенной деревне сломался микроавтобус, после чего они оказались в глухой тайге недалеко от поселка Южный в районе Лазо. Изначально группа поехала по ошибочному маршруту. Связи в лесу не было, спутникового телефона у них также не оказалось.

Позднее один из участников смог поймать сигнал и связаться с матерью, которая передала информацию спасателям.

Ожидается, что скоро группа выйдет к ближайшему населенному пункту со стабильной связью, после чего направится в Хабаровск. Telegram-канал уточняет, что все пятеро рыбаков находятся в удовлетворительном состоянии, пострадавших нет.

О пропаже рыбаков стало известно утром 23 апреля. На прошлой неделе компания из пяти человек отправилась в сторону поселка Южный, расположенного примерно в 200 километрах от Хабаровска. Они передвигались на микроавтобусе вдоль реки Балаза в направлении реки Катэн и по пути останавливались для рыбалки.