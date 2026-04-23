С блогера Варламова* принудительно взыскивают долг в 245 тысяч рублей

Долг почти в 245 тысяч рублей принудительно взыскивают с блогера Ильи Варламова*. Об этом в четверг, 24 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным источника, в конце июня 2024 года блогера оштрафовали за дискредитацию ВС РФ. Почти через год, в мае 2025-го, сумму штрафа удвоили из-за его несвоевременной оплаты — в результате приставы начали взыскивать 50 тысяч рублей.

По состоянию на 21 апреля задолженность в размере 50 тысяч рублей по исполнительному документу оставалась непогашенной. Кроме того, 15 января 2026 года в отношении Варламова* было возбуждено еще одно исполнительное производство о взыскании штрафа «иного органа» на сумму 174 тысячи рублей, а также исполнительского сбора почти в 21 тысячу рублей. Производство инициировано на основании постановления по делу об административном правонарушении, выданного Роскомнадзором.

В общей сложности с Варламова* взыскивается около 245 тысяч рублей, уточняет агентство.

Московская прокуратура в начале июля прошлого года утвердила обвинительное заключение в отношении Варламова* по делу о нарушении законодательства об иностранных агентах и распространении недостоверной информации о российской армии. Уже 14 августа суд заочно приговорил урбаниста к восьми годам колонии.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.