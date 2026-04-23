Раскрыты подробности исчезновения группы рыбаков в Хабаровском крае

Рыбаки, которые пропали в Хабаровском крае, не ориентировались на местности. Поездку организовал 32-летний Сергей. Он предложил друзьям из Николаевска-на-Амуре — Александру и Никите (обоим по 19 лет) — поехать в новые места, в район имени Лазо, где у него проживают родственники.

Никита взял с собой 18-летнюю девушку Анастасию (они на фото), вместе с ними отправилась и супруга Сергея. Компания подготовилась к поездке: взяли продукты и аптечку, однако спутникового телефона у них не было. Перед выездом на реку Катэн они переночевали у родственников Сергея, а на следующий день выехали в путь.

В это время в районе мог повыситься уровень воды в реках — не исключено, что дороги оказались размыты или перекрыты.

По одной из версий, группа может находиться в охотничьих угодьях и ожидать помощи. Спасатели уже направились на поиски, сообщает Amur Mash.