Российский пятиклассник описал момент взрыва поднятого свертка с деньгами

В Перми ученик пятого класса поднял с земли нечто похожее на сверток с деньгами и едва не остался без глаз, сообщили в СКР.

© Московский Комсомолец

Школьник рассказал, что во время прогулки на улице заметил валяющиеся купюры и потянулся поднять их. В этот момент сработало устройство, предварительно, являющееся химической ловушкой.

В глаза пятиклассника попало красящее вещество. Медики оказали мальчику помощь и отправили домой. Председатель СКР поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю представить доклад о ходе расследования.

О ЧП стало известно 21 апреля.