Шестеро туристов загадочно пропали в тайге под Хабаровском

В Хабаровском крае спасатели и полиция разыскивают шестерых туристов, которые уехали на рыбалку в тайгу и перестали выходить на связь. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Группа приятелей из шести человек 18 апреля отправилась на рыбалку в сторону поселка Южный, который находится примерно в 200 километрах от Хабаровска. Населенный пункт расположен глубоко в тайге, в окружении множества рек. Компания взяла микроавтобус и двинулась вдоль реки Балаза от Южного в сторону реки Катэн. По пути туристы несколько раз останавливались, чтобы порыбачить, после этого связь с ними прервалась. В последний раз один из членов группы выходила на связь 19 апреля. Девушка писала сестре, что у всех все хорошо, в этот же день туристов видели в Южном — они спрашивали у местных жителей дорогу в сторону заброшенной деревни. Группа должна была вернуться 21 апреля, но до сих пор их местонахождение неизвестно.