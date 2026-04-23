В Хабаровском крае загадочно пропали шесть человек

В Хабаровском крае в ходе рыбалки загадочно исчезли несколько человек. В последний раз они были замечены в глухом поселке — рыбаки спрашивали дорогу к заброшенной деревне в тайге, сообщает Shot.

Пропавшими числятся шесть россиян, уточняет Telegram-канал. 18 апреля 19-летний Никита вместе со своей девушкой Анастасией отправился на рыбалку в район поселка Южный, расположенного в 200 км от Хабаровска. Глухой таежный поселок окружен множеством рек. Компания из шести человек (пара взяла с собой четверых друзей) выдвинулась на микроавтобусе вдоль реки Балаза в направлении реки Катэн.

Путешественники делали несколько остановок для рыбалки, а затем перестали выходить на связь. Вернуться в Хабаровск группа планировала 21 апреля, но до сих пор об их местонахождении ничего не известно.

Последний раз Анастасия выходила на связь 19 апреля: она написала сестре, что у всех все хорошо, но переживала, что в пути пропадет связь. Тогда же зафиксировали последний сигнал с ее телефона. В тот же день туристов видели в Южном — они спрашивали у местных дорогу к заброшенной деревне.

По версии местных жителей, причиной исчезновения могли стать несчастный случай на воде, потеря ориентации в тайге или нападение диких зверей — в окрестных лесах обитают амурские тигры и бурые медведи. Друзья пропавших не исключают, что группа могла бросить машину и пойти пешком в сторону Южного или других поселков, но заблудилась. На место выехали спасатели и полиция.