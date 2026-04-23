Жительница Запорожской области осуждена на 14 лет за перевод денег ВСУ

Жительницу Запорожской области осудили на 14 лет колонии за государственную измену — она перевела более 270 тыс. рублей украинским войскам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Женщина осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооружённым силам Российской Федерации», — подчеркнули представители прокуратуры.

Ранее поступила информация, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность трёх преступных групп в Ярославской области, которые пособничали в незаконной деятельности украинских кол-центров. У них изъяли четыре сим-бокса, более 2 тыс. сим-карт и иное оборудование.