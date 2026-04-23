Малыши в подмосковном детсаду отравились аргентинской говяжьей печенью

Отравление в детском саду «Колокольчик» произошло в августе. Пятеро детей из разных групп почувствовали себя плохо – у них начались понос и рвота. Малышей госпитализировали с кишечным отравлением, детский сад был закрыт. В ходе расследования санитарные врачи установили: карапузы ели говяжью печень производства Аргентины. Никаких бактерий в ней не оказалось.

Однако нюанс кроется в том, что если для взрослых мясной деликатес абсолютно безвреден, то на нежные детские желудки он может подействовать крайне отрицательно, так как в заморской печени содержится кишечная палочка. Это и случилось в «Колокольчике».

За отравление пришлось ответить начальнику материально-технического отдела фирмы, поставлявшей в детский сад продукты. Он признался, что немного слукавил – изготовил этикетку, согласно которой печень была изготовлена российским производителем. Снабженец знал, что аргентинскую печень поставлять в детский сад нельзя, но пошел на риск, так как боялся, что сорвет контракт. О гастрономических особенностях импортного продукта ему стало известно уже после отравления.

Мужчине предъявили обвинение в сбыте товаров для детей до 6 лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Родители малышей просили строго не наказывать поставщика, так как он возместил причиненный ущерб. В итоге Луховицкий суд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мособлсуд утвердил этот приговор.