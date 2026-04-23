В СК заявили об обысках в Минприроды Дагестана

В СК России заявили, что правоохранительные органы проводят обыски в Министерстве природы Дагестана и в Управлении Дагмелиоводхоза.

Уточняется, что следственные действия связаны с уголовным делом о строительстве жилых домов в границах водоохранной зоны и русла реки.

«В Республике Дагестан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и халатности проведён ряд следственных действий… Проведены обыски», — указывается в заявлении.

По версии следствия, с 2009 по март 2026 года должностные лица администрации городского округа «город Махачкала», а также иных уполномоченных органов оформили права собственности физических лиц на земельные участки, расположенные в границах водоохранной зоны и русла реки, где строительство объектов капитального строительства не допускается.

Кроме того, указанными должностными лицами выдавались разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, которые впоследствии были признаны недействительными. Несмотря на принятые судебные решения о признании объектов самовольными постройками и подлежащими сносу, строительство не прекращено, меры к демонтажу не приняты.

Также установлено, что на указанных земельных участках осуществлялась засыпка русла реки, что препятствовало проведению мероприятий по очистке и обеспечению свободного течения водного объекта.

Недостаточный контроль со стороны уполномоченных органов способствовал возникновению угрозы подтопления прилегающих территорий. В результате указанных действий, а также бездействия допущено существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

В рамках расследования уголовного дела проведены обыски в служебных помещениях ФГБУ «Управление Дагмелиоводхоза» Республики Дагестан», а также в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. В ходе следственных действий изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, причастные к совершению преступлений.