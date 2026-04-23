В Новосибирске женщина спасалась от ухажера и разбилась, упав с четвертого этажа

В Новосибирске женщина не выжила после падения с четвертого этажа. Ее близкие уверены, что она пыталась сбежать от избивавшего ее ухажера, пишет kp.ru.

В октябре 2025 года 46-летняя Евгения выпала из окна съемной квартиры. У нее был разрыв кишечника и сломан таз. Женщина почти две недели пробыла в реанимации, а затем рассказала подруге, что ее избил и не выпускал из квартиры Андрей (имя изменено — прим. ред.), с которым она познакомилась в 2024 году на свадьбе друзей.

Мужчина сначала напугал ее, но в итоге она сдалась на уговоры и начала с ним встречаться. Новый партнер запрещал ей ходить на работу, оскорблял и неоднократно избивал. В мае прошлого года подруга обнаружила ее в синяках, затем у пострадавшей диагностировали трещину в ребре. Андрей не скрывал, что применял силу к Евгении, но заявление в полицию она не подала, так как обещала ему не делать этого.

Евгения пыталась разорвать отношения, но Андрей угрожал ее близким и преследовал. Когда женщина вернулась в родной город Белово к матери, он приехал туда и разбил окно. Тогда она выпрыгнула с первого этажа и убежала к сестре босиком, но мужчине удалось силой забрать ее в Новосибирск. Избиения не прекращались, и в день инцидента, 16 октября, Андрей звонил подруге с ее телефона, требуя забрать Евгению, в противном случае угрожая выкинуть ее из окна.

После падения она пережила множество операций, кому, остановку сердца и полгода провела в больнице с пролежнями и пневмонией, но в апреле женщины не стало. Андрей так и не вернул родственникам жертвы ее вещи и телефон.

«В полиции сказали, что когда она придет в себя, тогда ее опросят, но этого не произошло. В итоге основной стала версия, что подруга напилась и сама выпала из окна. Никто даже не осмотрел квартиру, из которой она выпала», — возмущается подруга сибирячки.

Она и родственники Евгении готовы добиваться справедливого наказания для Андрея. В ГУ МВД России по Новосибирской области ход дела не комментировали.