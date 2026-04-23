В Дании произошло столкновение двух поездов

Серьезное транспортное происшествие на датской железной дороге обернулось ранениями для нескольких человек в результате внезапного удара двух составов.

Инцидент на железной дороге произошел в Дании, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Информацию об аварии предоставили местные экстренные службы.

«Два поезда столкнулись в Дании, несколько человек пострадали», – говорится в публикации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года в американском штате Нью-Джерси в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали 17 человек.

В ноябре 2025-го возле словацкой Братиславы после аварии с участием двух составов в больницы доставили 79 пациентов. А в октябре на востоке Словакии при столкновении поездов погибли 20 человек.