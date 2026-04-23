В результате налета дронов ВСУ на Белгород пострадали два человека

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Белгород пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

По его словам, женщина получила осколочное ранение спины, мужчина - слепое осколочное проникающее ранение ноги. Пострадавших госпитализировали в городскую больницу N 2. Гладков также рассказал, что от удара беспилотников загорелась постройка на территории частного дома. Огонь оперативно ликвидировали.

Несколькими минутами ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что один человек получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинских беспилотников на промышленные предприятия в Новокуйбышевске. Прошедшей ночью украинские дроны также атаковали Ростовскую область. Силы противовоздушной обороны перехватили 20 вражеских БПЛА.