Один человек погиб при атаке ВСУ на Самарскую область

В результате атаки украинских беспилотников (БПЛА) на Самарскую область погиб один человек, еще несколько пострадали. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем канале в мессенджере МАКС.

По его словам, в Новокуйбышевске при атаке на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Обломки одного дрона попали на крышу многоквартирного дома в Самаре, в результате чего на улице также есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

— Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки, — говорится в сообщении.

Губернатор призвал жителей доверять только официальным источникам и соблюдать меры безопасности.

Накануне в Сызрани Самарской области произошло обрушение подъезда жилого дома в результате атаки украинских беспилотников. Специалисты эвакуировали жильцов соседних подъездов, а также спасли из-под завалов четырех человек, включая ребенка. Всего в результате случившегося пострадали 12 человек, трех из них госпитализировали. Позднее на месте частично обрушившегося дома в Сызрани обнаружили тела ребенка и женщины.