В Самаре беспилотник врезался в многоэтажный дом

Беспилотник врезался в дом в Самаре, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT. Взрывы в городе прозвучали около 5:20 мск.

Местные жители рассказали каналу, что в результате атаки один из дронов врезался в многоэтажный дом на севере города, повреждены минимум три квартиры на верхних этажах. Кроме того, осколками посекло автомобили.

По предварительным данным SHOT, есть пострадавшие. В настоящее время на месте работают бригады скорой помощи и пожарные.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. В Самарской области ранее была объявлена опасность атаки беспилотников. Временно закрыт аэропорт и воздушное пространство в регионе. Ночью дроны также атаковали Нижегородскую область. Предварительно, БПЛА были перехвачены силами ПВО в Кстово.