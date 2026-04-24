«Крабового короля» добили приговором — 24 года и миллиарды в доход государства

Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ по ДФО сообщает, что заочный приговор сахалинскому бизнесмену Олегу Кану вступил в силу.

Суд установил, что Кан создал преступную группу и через подконтрольные компании вывозил краба за границу по заниженной стоимости. Общая цена этой продукции превысила 2,6 млрд рублей. В схему были вовлечены его сын и другие участники.

Кана признали виновным по четырем статьям: создание преступного сообщества, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей. Доводы защиты суд отклонил.

Бизнесмена заочно приговорили к 24 годам колонии строгого режима, штрафу 5 млн рублей и запрету работать на руководящих должностях в рыбной отрасли три года.

Также суд постановил изъять в доход государства 4,2 млрд рублей, которые ранее перечислили связанные с ним компании.

Кан объявлен в международный розыск.

Ранее защита пыталась доказать его смерть, но суд эти доводы не принял. В ноябре 2025 года в прекращении дела отказали.

Кроме того, Кан уже заочно осужден за организацию убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году — на 17 лет.

Общая сумма требований к нему и его структурам превышает 358 млрд рублей.