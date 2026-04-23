На Амуре двое детей не выжили в пожаре, который мог устроить их отец

Пожар на Амуре, в котором не выжили четыре человека, включая двоих детей, мог устроить отец малолетних. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает РЕН ТВ.

Все случилось в городе Благовещенске. По словам местных жителей, семья считалась неблагополучной. Родители злоупотребляли алкоголем, а глава семейства регулярно терроризировал всю многоэтажку. Полицию вызывали десятки раз, но мужчина возвращался и снова брался за старое — он неоднократно грозился пустить газ и физически устранить соседей.

«Дом взорвать грозился», — рассказал об угрозах мужчины один из местных жителей.

В день, когда все случилось, к семье в гости пришел родственник — началось застолье. В темное время суток соседи проснулись от детских криков и грохота, а затем прогремел хлопок. Одна из жительниц выскочила на лестничную клетку и увидела мать семейства, которая на вопрос о том, почему та не забрала из жилища детей, лишь пожала плечами.

Спасатели эвакуировали 13 человек. Не выжили двое мужчин, мальчик и девятилетняя девочка. Последнюю вытащили живой и доставили в стационар, однако врачи не смогли ее спасти.