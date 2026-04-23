В Калифорнии арестовали мужчину за угрозы убийством главы ICE

Силовики в США арестовали жителя Калифорнии, который угрожал убить главу службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Мужчину взяли под стражу ранее в апреле в Сан-Франциско, сообщает телеканал Newsmax.

Обвиняемому вменяют отправку электронного письма с угрозами в адрес руководителя ICE Тодда Лайонса и других сотрудников ведомства в июне 2025 года. Мужчина в грубой форме призывал к насилию против работников ведомства, а также к массовым беспорядкам.

В министерстве внутренней безопасности уточнили, что задержанный ранее уже был судим — за убийство и ограбление. Информация о его имени и точном возрасте пока не раскрывается. Ранее глава ICE Тодд Лайонс заявлял о росте угроз в адрес его подчинённых и собственной семьи.

По данным телеканала MS NOW, Лайонс планирует покинуть свой пост в конце мая. В министерстве внутренней безопасности подчеркнули, что подобные выпады против сотрудников ведомства будут пресекаться самым жёстким образом.