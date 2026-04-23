Ночная атака дронов: жители Кстово оказались в панике от взрывов

В ночь с понедельника на вторник в районе Кстово Нижегородской области прогремели взрывы, вызванные отражением воздушной атаки беспилотников ВСУ. Жители города сообщили о громких звуках, которые разбудили их около 03:15. Об этом сообщает Shot.

По словам местных жителей, звуки взрывов были слышны в южной части Кстово, и они ощущали, как «тряслись окна» в их квартирах. В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях не поступала от официальных источников.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Согласно предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) работали над уничтожением украинских дронов. В связи с угрозой, в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, начиная с 02:54.

Местные власти призывают граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о ситуации. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и работают над оценкой ущерба.