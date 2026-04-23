Жители Туапсе не знают, что им делать в условиях нефтяных дождей

Жители Туапсе жалуются на информационный вакуум со стороны властей на фоне экологической катастрофы, сообщает Telegram-канал «Агентство. Новости».

© nsn.fm

В городе уже несколько дней после атаки украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал идут нефтяные дожди. Местные власти практически прекратили информировать население о ситуации.

В соцсетях люди задаются вопросами: как защитить здоровье и почему детей до сих пор не перевели на дистанционное обучение, несмотря на загрязнение воздуха. Местные жители жалуются в паблике «Мой Туапсе» в «ВКонтакте».

Там появился анонимный пост к мэру Сергею Бойко и губернатору Вениамину Кондратьеву. Автор с астмой жалуется на одышку из-за выбросов. Пост собрал более 200 комментариев — люди требуют отменить школьные занятия. Жительница выложила фото рук ребенка в черных точках с вопросом о дистанционке.

Другие беспокоятся о безопасности воды, уборке дворов и мойке машин. Авторы двух постов недоумевают, почему Роспотребнадзор с 16 апреля не фиксирует превышений вредных веществ, называя происходящее экологической катастрофой. Волонтеры «Шанс на жизнь» находят на улицах животных, испачканных нефтепродуктами: в микрорайоне Грознефть кошки, собаки и птицы — в ужасном состоянии, с признаками отравления.

Ранее сообщалось, что в воздухе в Туапсе зарегистрировано превышение бензола в 2-3 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».