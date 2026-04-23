Открытое горение ликвидировано в жилом доме в Махачкале

Открытое горение ликвидировано в многоквартирном жилом доме в Махачкале, сообщил начальник пожарно-спасательного отряда государственной противопожарной службы главного регионального управления МЧС Мусаиб Агамахмедов.

По его словам, жертв и пострадавших нет.

«На данный момент открытое горение ликвидировано, проводится разборка пролитых конструкций», — сказал Агамахмедов.

22 апреля стало известно, что в многоквартирном доме в Махачкале произошёл пожар.

Позже поступала информация, что кровля горящего дома начала обрушаться.