Иностранные мошенники ежегодно крадут у американцев сотни миллиардов долларов

Иностранные преступники ежегодно похищают у американских граждан сотни миллиардов долларов, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк.

Об этом чиновник сообщил в ходе слушаний в комитете палаты представителей. Его слова приводит РИА Новости.

Как следует из публикации, в 2025 году американцы перевели аферистам рекордные $15,9 млрд.

Берк пояснил, что организованные преступные группы совершают свои атаки из крупных центров за рубежом. По его словам, сложившийся уровень нарушений закона является неприемлемым, а борьба с мошенниками стала определяющей задачей для ведомства.

«Мошенничество обходится нашим налогоплательщикам в сотни миллиардов долларов ежегодно», — подчеркнул Берк.

