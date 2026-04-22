В Москве таксист-мигрант преследовал клиентку и залил ее перцовкой

В Москве водитель такси преследовал клиентку и распылил на нее перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».

Все началось в салоне автомобиля такси. Женщина коротала время в дороге за просмотром сериала на телефоне без наушников — звук шел через динамик. Водитель-мигрант счел такое поведение неуважением и под конец маршрута принялся звонить в сервис поддержки, чтобы зафиксировать этот случай.

Пассажирка не захотела участвовать в разбирательствах и направилась домой, однако таксист на этом не успокоился. Иностранец выскочил из машины и стал идти следом за клиенткой, продолжая звонить в поддержку. Женщина просила его перестать ее «прижимать» во время ходьбы — мужчина напал на нее и распылил перцовый баллончик.