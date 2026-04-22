Петербургская пенсионерка поверила аферистам и лишилась почти 4 млн рублей

В Петербурге 80-летняя женщина лишилась сбережений из-за мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

© Газета.Ru

Все началось 15 апреля со звонка на телефон пенсионерки. Аферисты под предлогом спасения сбережений от несанкционированного доступа убедили пожилую женщину снять все накопления и передать наличные посыльному. Петербурженка поверила злоумышленникам и выполнила их требования, вручив незнакомцу почти 4 млн рублей.

Осознав обман, пенсионерка обратилась в полицию 20 апреля. Правоохранители в тот же день задержали подозреваемого у дома на Большой Зеленина — им оказался молодой местный житель.

При обыске у фигуранта изъяли 1,2 млн рублей. Остальную сумму он уже успел переправить своим кураторам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, задержанного поместили в изолятор.

