Считавшийся пропавшим в Таиланде российский турист не выжил, выпав из окна

22-летнего россиянина, который пропал в прошлом году, нашли без признаков жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказала мать, молодой человек приехал в Таиланд после путешествия во Вьетнам и Индонезию. В Бангкоке он оказался 4 сентября, но 28 сентября перестал выходить на связь с семьей.

Только сейчас выяснилось, что с юношей произошел несчастный случай. 15 октября он находился в гостинице на улице Силом, но в какой-то момент выпал из окна. Он получил серьезные травмы, медики спасти его не смогли.

При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. Сейчас выясняются обстоятельства инцидента.

Подобный случай до этого произошел на Пхукете. 22-летний молодой человек, проживавший в местном жилищном комплексе, упал с крыши. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Россиянина госпитализировали, его состояние оценили как критическое. Спасти его не удалось. В ситуации разбираются полицейские.