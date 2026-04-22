Юг Запорожской области обесточен из-за обстрелов ВСУ

Южная часть Запорожской области обесточена из-за атак украинских сил по энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, а также не снимать работу систем ПВО.

"Энергетики приступят к оценке повреждений и восстановительным работам после стабилизации обстановки. Опасность повторных ударов сохраняется", – добавил Балицкий.

Ранее украинские беспилотники атаковали Сызрань в Самарской области. На территории города упали не менее 11 дронов, которые потом сдетонировали. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 госпитализированы, еще 2 мирных жителя погибли. Всего из здания эвакуировали 39 граждан, они находятся в пункте временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В городе действует режим ЧС регионального характера, также отменены массовые мероприятия.