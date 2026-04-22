Пять подростков потерялись в лесу в Брянской области

В Брянской области компания из пяти подростков решила прогуляться в лесу и потерялась. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Брянском районе 21 апреля. Группа 15-летних юношей отправилась на прогулку в лесной массив, но не рассчитала силы — с наступлением темноты они потерялись. Подростки смогли дозвониться до экстренной службы 112.

На поиски немедленно выдвинулись полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». Оперативники вычислили примерный квадрат местонахождения пропавших. Чтобы найти заблудившихся, экипаж ППС включил громкую сирену на патрульной машине. Ориентируясь на вой спецсигнала, подростки в первом часу ночи сумели самостоятельно выйти к дороге. Медицинская помощь никому не потребовалась, несовершеннолетних передали родителям.

Ранее в Подмосковье спасли пенсионерку, которая потерялась и пролежала в снегу восемь часов.