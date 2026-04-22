Аварийно-спасательные работы завершены в Сызрани, сообщила пресс-служба МЧС России.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 22 апреля атаковали город, используя БПЛА. На территории Сызрани упали не менее 11 вражеских беспилотников, которые потом сдетонировали. Из-за попадания одного из них в жилой дом частично обрушился подъезд.

Пострадали 12 человек, 3 госпитализированы, еще 2 мирных жителя погибли. Всего из здания эвакуировали 39 граждан, они находятся в пункте временного размещения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В городе действует режим ЧС регионального характера, также отменены массовые мероприятия.

В Кремле, комментируя трагедию, заявили, что удары по гражданским объектам стали реальностью, с которой сталкивается страна. Поэтому продолжается СВО.

Сызрань подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 22 апреля