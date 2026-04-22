В Волгоградской области отца избили на глазах у детей во время дорожного конфликта

В Волгоградской области мужчина получил травмы во время дорожного конфликта. Об этом сообщает V1.

Как рассказала жена пострадавшего Оксана, вместе с детьми они ехали в Волжский на невысокой скорости, так как на улице была плохая погода. В какой-то момент в бок их машины врезался мужчина, будто его до этого сильно толкнули.

Семья остановилась, ее супруг по имени Олег вышел из авто. Незнакомец якобы сразу бросился на него с кулаками, за этим наблюдали сидевшие в салоне дети. Позже у главы семьи опухло лицо.

Машина с двумя знакомыми мужчины стояла рядом. Они распылили на дерущихся перцовый баллончик и скрылись. Спустя пять минут подъехали еще три машины с нетрезвыми людьми, у одного из которых был охотничий нож. Компания просила не вызывать правоохранителей, но пара была непреклонна.

«Мужчина и женщина в хиджабе время от времени на нас бросались, мы от них вокруг машины до приезда полиции бегали», – рассказала Оксана.

До приезда полиции супруги якобы отбивались от нападок компании. Незнакомцы были уверены, что пара сбила их знакомого.

Когда на место приехал инспектор, по словам жены пострадавшего, компания общалась с ним «словно друзья». На семью составили протокол о том, что они сбили мужчину.В полиции журналистам заявили, что на данный момент идет проверка.

