В Туапсе зафиксировали превышение допустимых концентраций бензола

В Туапсе зафиксировали превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«По данным на вечер 21 апреля отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе. Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично - Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали», — сказано в сообщении.