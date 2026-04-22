В российском лесу нашли фрагменты тела мужчины

В Пушкино правоохранители задержали местного жителя, который жестоко расправился со знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

15 апреля в полицию Пушкино обратилась местная жительница с заявлением о пропаже брата. Мужчина ушел из дома 4 апреля, и с тех пор о нем ничего не было известно. Следователи возбудили уголовное дело.

В результате силовики вышли на след подозреваемого. На допросе он дал признательные показания и указал места, где спрятал части тела и выбросил орудие преступления. Револьвер нашли в реке в городском округе Мытищи, а фрагменты тела — в лесу в Пушкинском округе.

По предварительным данным, 4 апреля мужчины вместе распивали спиртное, между ними произошел конфликт. Подозреваемый выстрелил в потерпевшего из револьвера, а затем, чтобы скрыть следы, расчленил тело и спрятал фрагменты в лесу.

