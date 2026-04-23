В Туапсе из-за ЧП зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Начавшийся почти трое суток назад после массированной атаки украинских БПЛА масштабный пожар на морском терминале в Туапсе привел к сильному загрязнению воздуха в некоторых районах города, сообщает Оперативный штаб региона.

В результате в атмосферу стали поступать продукты горения, которые в среду, 22 апреля, выпали на территории муниципалитета вместе с дождем, "создав эффект черного налета на поверхностях".

Отмечается, что это в первую очередь касается относится к находящимся рядом к морским терминала трех городских микрорайонов - Грознефть, Сортировка и Звездный, а также Центрального района.

"Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля здесь отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе", - говорится в информации Оперштаба края.

Причем из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делались.

Поэтому власти порекомендовали местным жителям (в первую очередь, жителям этих микрорайонов) ограничить пребывание на открытом воздухе, не открывать окна, а также чаще проводить влажную уборку помещений.

Кроме того, специалисты советуют отказаться от контактных линз в пользу очков, промывать нос, глаза и горло, отказаться от курения и при необходимости выхода на улицу использовать маски;

А случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо сразу обратиться в медицинское учреждение.

По информации Министерства здравоохранения Кубани, с ночи 20 апреля "не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара".

А чтобы как можно быстрее ликвидировать возгорание на морском терминале, было решено максимально увеличить группировку спасателей. В настоящий момент в тушении принимают участие 276 человек и 77 единиц техники.

Напомним, возгорание произошло после налета беспилотников ВСУ на город 20 апреля. За последнее время это стало вторым ЧП.

В предыдущий раз морской терминал загорелся 16 апреля. Тогда огонь удалось потушить только на четвертый день, 19 апреля.