Бывший муж Лерчек обжаловал семилетний приговор

Защита обжаловала приговор бывшему мужу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артему Чекалину. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Константина Третьякова.

Жалоба на приговор была поддана в пятницу, 24 апреля.

В середине апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии и штрафу в размере 194 миллионов рублей. Его признали виновным в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Дело в отношении его жены — Валерии Чекалиной — было приостановлено из-за заболевания. В марте у блогерши нашли рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и легких.