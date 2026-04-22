Стали известны подробности задержания топ-менеджеров «Эксмо»

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев пока избежал статуса обвиняемого в рамках уголовного дела о распространении ЛГБТ-пропаганды («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, не выдвигались обвинения и трем другим топ-менеджерам издательства, которых тоже допросили. При этом, как уточнили правоохранители, следователи будут добиваться избрания меры пресечения для четверых задержанных.

21 апреля Капьев, финансовый директор «Эксмо» Светлана Цыпляева, замглавреда по литературе Юлия Соколовская, а также директор по дистрибуции Анатолий Норовяткин были задержаны и доставлены на допрос в Следственный комитет в рамках уголовного дела об организации работы экстремистской организации. По данным журналистов, дело связано с продажей книг с ЛГБТ-тематикой, выпущенных издательством Popcorn Books. Сама скандальная компания закрылась в январе 2026 года после возбуждения дел против ее сотрудников.