На Урале произошло массовое отравление детей в школе

В Екатеринбурге зафиксировали массовое отравление детей в одном из учебных заведений. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел в Верх-Исетском районе. С 18 апреля за врачебной помощью обратились не менее 20 первоклассников и второклассников. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия, приступы тошноты и слабость.

Точное количество пострадавших школьников еще устанавливается. Специалисты Роспотребнадзора уже организовали проверку школы с инспекцией в столовую.

Сотрудники прокуратуры в свою очередь подняли всю документацию по организации закупок и рациону питания. Ведомству предстоит дать правовую оценку соблюдению санитарных норм и безопасности несовершеннолетних.

