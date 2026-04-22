На Урале произошло массовое отравление детей в школе
В Екатеринбурге зафиксировали массовое отравление детей в одном из учебных заведений. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел в Верх-Исетском районе. С 18 апреля за врачебной помощью обратились не менее 20 первоклассников и второклассников. Дети жаловались на резкое ухудшение самочувствия, приступы тошноты и слабость.
Точное количество пострадавших школьников еще устанавливается. Специалисты Роспотребнадзора уже организовали проверку школы с инспекцией в столовую.
Сотрудники прокуратуры в свою очередь подняли всю документацию по организации закупок и рациону питания. Ведомству предстоит дать правовую оценку соблюдению санитарных норм и безопасности несовершеннолетних.
Ранее в Дагестане по делу о массовом отравлении избрали меру пресечения главе водоканала.