Мошенники украли 8 млн рублей у пенсионера с помощью его сына

Мошенники похитили у пенсионера из Москвы почти восемь миллионов рублей — для этого они использовали его сына. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как сообщает источник, сын пожилого мужчины тоже попался на уловку мошенников. Злоумышленники заставили его прилететь в Москву из другого города, чтобы найти в квартире родителей деньги и драгоценности. После этого он передал украденное курьеру. Как именно мужчину удалось обмануть, пока не уточняется.

«Введенный в заблуждение молодой человек забрал из сейфа личные деньги и в тот же день отдал их в подъезде приехавшей девушке. Спустя некоторое время, гражданин на Пресненской набережной передал этой же незнакомке ювелирные изделия», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Ранее в МВД дали совет, как распознать мошенника во взломанном аккаунте.